La lunga notte dei National

The National, Guilty party

I National non sono certo degli esordienti. Gran parte del pubblico, soprattutto quello italiano, li conosce da relativamente poco tempo, ma la band statunitense è attiva da almeno 16 anni. E questo lo si capisce bene da Sleep well beast, il loro settimo disco. Un album dal passo lento, nel quale il gruppo comincia per la prima volta a guardarsi indietro, a rallentare il ritmo e ad esplorare atmosfere ancor più malinconiche del solito.

Insomma, i National sono invecchiati. Lo si sente nella voce del cantante Matt Berninger, che non ha più il baritono potente dei giorni migliori (durante i concerti la cosa comincia a essere un problema). Eppure i fratelli Dressner, che non vivono più a Brooklyn ma si sono spostati nella più bucolica cittadina di Hudson, hanno la situazione sotto controllo e dimostrano ancora una volta di essere le vere menti del gruppo. Hanno lavorato per sottrazione, mettendo attorno alla voce di Berninger degli arrangiamenti minimalisti, quasi da musica da camera. Il primo brano, l’elegante Nobody else will be there, è il manifesto dell’album: Berninger canta in modo quasi stentato, le chitarre sono nascoste, mentre l’elettronica e gli archi sono in primo piano.

I pezzi più interessanti sono quelli in cui la formula sonora dei National viene innovata: l’introversa Walk it back, dove un sintetizzatore dialoga con gli arpeggi, la catartica Empire line, un emozionante flusso di coscienza durante un viaggio in treno verso Albany, ma anche la sincopata Guilty party, in cui la band imita un po’ i Radiohead. Un altro pezzo ispirato e commovente è la conclusiva Sleep well beast, in cui i National fanno quello che gli riesce meglio: raccontare l’imperfezione delle relazioni umane, l’epica del quotidiano. Funzionano meno invece i momenti in cui i National vogliono fare troppo i National (il singolo The system only dream in total darkness, il rock inutilmente chiassoso di Turtleneck).

Nel complesso però Sleep well beast funziona, grazie alla sua coerenza stilistica e a un’atmosfera notturna che ricorda in parte gli episodi più introspettivi di Boxer. I National mettono a nudo la loro stanchezza, il declino diventa fonte d’ispirazione. Non sarà facile per loro fare un altro disco come questo.