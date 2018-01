Il filo nascosto di Jonny Greenwood

Jonny Greenwood, The hem

Quando si pensa ai progetti paralleli dei musicisti dei Radiohead, vengono in mente i dischi solisti di Thom Yorke. Ma quello che fa le cose più interessanti al di fuori della casa madre in realtà è Jonny Greenwood. A partire da Bodysong nel 2003, fino al più recente progetto Junun, il polistrumentista di Oxford ha dato prova di una versatilità impressionante, flirtando con il jazz, le musiche del mondo, la classica e la contemporanea.

La sua specialità sono le colonne sonore. Non è un caso che da qualche anno il regista Paul Thomas Anderson l’abbia scelto per accompagnare i suoi film. I due hanno cominciato a collaborare per There will be blood (tradotto in italiano con il più banale titolo Il petroliere) e da quel momento sono diventati inseparabili (le musiche di Inherent vice sono clamorose, andate a ripescarle se ve le siete perse).

Ora, per prepararci all’uscita di Phantom thread (Il filo nascosto in italiano), il nuovo film di Anderson in uscita nelle sale il 22 febbraio, possiamo ascoltarci i brani di Greenwood, che sono già disponibili. Il filo nascosto è ambientato nel Regno Unito negli anni cinquanta e forse è per questo che le musiche di Greenwood, (anche stavolta il musicista ha ammesso di essersi ispirato soprattutto al compositore polacco Krzysztof Penderecki), sono ancora più colte, ambiziose e ricche di riferimenti rispetto a quelle precedenti. Greenwood, più che il chitarrista di un gruppo rock, sembra ormai un compositore esperto.

A un certo punto però, in particolare in in Catch hold, per chi come me è fan dei Radiohead è difficile non immaginare la voce di Thom Yorke accompagnata da quel pianoforte. E tornano in mente certi passaggi della splendida Daydreaming.