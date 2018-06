I cattivi pensieri di Kanye West

Kanye West, I thought about killing you

“And I think about killing myself and I love myself way more than I love you”. Ci sono versi del nuovo disco di Kanye West che ti rimangono incollati al cervello, quasi ti tormentano. Come quelli del brano d’apertura I thought about killing you, dove il rapper cresciuto a Chicago esplora il suo disturbo bipolare, la dipendenza dai farmaci e gli istinti suicidi.

Ye, il nuovo disco di West, è stato registrato nel Wyoming (una roccaforte della destra bianca, già questa è una provocazione). È un album autobiografico, un po’ come tutti i suoi lavori. Ma stavolta al centro delle canzoni non c’è il solito super uomo spaccone al quale eravamo abituati, o perlomeno non solo quello. C’è una persona in ginocchio, che spesso cerca risposte senza trovarne. In alcuni brani, come in She wouldn’t leave, West sembra quasi scusarsi per tutte le sue uscite a vuoto degli ultimi mesi (l’appoggio a Trump e l’assurda dichiarazione sula schiavitù come “una scelta”, giusto per citare le due più clamorose) che l’hanno reso un personaggio sempre più contraddittorio, per non dire di peggio.

In Ye ricorrono parole cupe e negative come “minaccia”, “errore”, “fantasmi”. Questo, insieme a Yeezus e 808’s & heartbreak, è il suo disco più oscuro. Dura solo 23 minuti e forse non ha un “singolo” spendibile come in passato, ma ha almeno tre o quattro canzoni di livello assoluto. Oltre al già citato brano d’apertura, spiccano i pezzi più riflessivi come No mistakes, che campiona il cantante gospel Edwin Hawkins e richiama in parte la splendida Ultralight beam di The life of Pablo. Ma anche la successiva Ghost town, dove sono ospiti Kid Cudi e la rapper 070 Shake, non scherza.

È vero, il personaggio pubblico Kanye West è sempre più fuori controllo. Ed è difficile spiegare perché. Ta-Nehisi Coates ha provato a farlo in un meraviglioso articolo uscito qualche giorno fa sull’Atlantic. Eppure il musicista Kanye West, ogni volta che pubblica qualcosa, ci ricorda che dietro all’ego smisurato c’è un enorme talento. E viene quasi voglia di perdonarlo per le sue uscite a vuoto, se in cambio ci regala musica come questa. Ye non è il vertice della sua discografia, ma è comunque un album di ottimo livello.

Attenzione: ieri è uscito il disco di Kanye West e Kid Cudi Kids see ghosts. Non sono ancora riuscito ad ascoltarlo con calma, ma sembra notevole. Ne parleremo la settimana prossima.