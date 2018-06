Tre giorni di musica al Primavera sound

Per un appassionato di musica il Primavera sound di Barcellona è come il luna park per un bambino: ha talmente tante cose tra cui scegliere che non sa da che parte cominciare. La fatica maggiore, al di là del respirare la polvere alzata da migliaia di persone per sette ore ogni giorno, dello stare in mezzo alla calca, tra i ventenni, e di avere pochissimo tempo per mangiare o andare in bagno, è quella di decidere quali concerti vedere e organizzare gli spostamenti da un palco all’altro.

La forza del festival catalano è quella di accontentare diversi tipi di pubblico. E di non essere un festival, ma tanti festival contemporaneamente. Non è solo una questione di quantità, di eventi con line up chilometriche ce ne sono tantissimi in tutto il mondo, ma di qualità. Non è un caso che gli organizzatori si ispirino allo storico South by southwest di Austin.

Se penso alle tre cose che mi sono piaciute di più quest’anno, mi vengono in mente tre nomi che apparentemente non hanno niente a che fare l’uno con l’altro: Björk, Tyler The Creator e gli Slowdive. E, per dire, non ho neanche visto i concerti di Nick Cave e degli Arctic Monkeys. Non perché questi artisti non mi piacciano (li ho già visti diverse volte in passato) ma perché in quel momento il mio Primavera era un altro.

Con Björk dentro la foresta

Avere la pretesa di raccontare il Primavera sound del 2018 quindi sarebbe presuntuoso: posso raccontare il mio Primavera sound, che è cominciato il 31 maggio. E per farlo devo partire proprio da Björk, che si è esibita il 31 maggio su uno dei due palchi principali, il Seat (al Parc del Fòrum, la zona sul lungomare fuori dal centro di Barcellona dove si tiene l’evento, ce n’erano in tutto quattordici).

Il concerto della cantante islandese si è aperto con un appello ambientalista e femminista, scritto su un cartello mostrato sui megaschermi. Poi Björk è salita sul palco con un vestito a forma di vulva, accompagnata da sette flautiste mascherate e immersa in una scenografia in stile giungla futurista. Dal vivo i brani del nuovo disco Utopia, che sono il cuore della scaletta, funzionano molto bene e le (come al solito) poche concessioni al repertorio passato (ottime Human behaviour e Wanderlust) sono ben inserite nel contesto dello show. Ma il risultato finale è stato davvero emozionante. Quando la cantante islandese è in serata, dimostra di essere ancora una fuoriclasse.