Cinque concerti da non perdere al Primavera sound 2018

Dal 30 maggio al 3 giugno a Barcellona si terrà il Primavera sound, uno dei più importanti festival mondiali. E questa settimana le canzoni del weekend hanno uno spirito catalano (non in senso indipendentista, non pensate male). Nel programma del Primavera sound ci sono quasi duecento artisti. Come al solito, la varietà dell’offerta è impressionante, anche se quest’anno gli organizzatori hanno scelto di ringiovanire il loro pubblico e di penalizzare (secondo alcuni troppo, secondo me il giusto) la musica con le chitarre.

Come si fa scegliere cosa vedere in mezzo a tutta questa abbondanza? Ecco qualche consiglio non scontato, con cinque musicisti che magari non saliranno sui palchi principali (è chiaro che Björk, Nick Cave, i Migos e Jon Hopkins vanno visti, chi andrà al festival lo sa già). Questi nomi un po’ più di nicchia fanno meno notizia ma potrebbero riservare belle sorprese. Ho fatto anche una playlist su Spotify, che trovate in fondo all’articolo, con questi cinque artisti e tutti gli altri da non perdere, per chi vuole farsi un ripasso dell’ultimo minuto prima dell’inizio del festival. Ecco le mie cinque scelte.

Vince Staples

Da dove viene: Long Beach, Stati Uniti

Che musica fa: hip hop

Quando suona: 31 maggio alle 00.40, sul palco Ray-Ban

Questo non è certo un nome di nicchia, in realtà, ma come tanti rapper statunitensi contemporanei in Italia Vince Staples non ha il seguito che merita. E dal vivo è davvero bravo. Il suo ultimo disco, Big fish, è uscito a giugno 2017, e ha un po’ diviso la critica. A me è piaciuto. Tra l’altro suonerà a Milano il 16 luglio. Se non avete in programma un viaggio in Spagna, quella potrebbe essere una buona occasione per vederlo.