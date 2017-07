Le serie tv sono la nuova letteratura?

Caro Montecristo,

sei tu a essere in pericolo! Scappa, ché se ti lasci attirare in questi garbugli dialettici sei peggio che spacciato, sei fritto – inteso in senso molto letterale. Ricordi quando Pinocchio in fuga dai carabinieri si avventura in mare e finisce nella rete di un pescatore tutto verde, orribile come un mostro marino? L’omone trascina la rete in una grotta buia, in mezzo alla quale sfrigola una grande padella, e si mette a censire i pesci, pregustando la scorpacciata. Vediamo un po’: triglie, naselli, muggini, sogliole, ragnotti, acciughe, e… che razza di pesce è questo? Esamina bene Pinocchio e conclude: dev’essere un granchio di mare. Ma quale granchio, risponde piccato Pinocchio, io per sua regola sono un burattino! Poco male per il pescatore: