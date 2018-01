Psicologia della copertina

Gentile bibliopatologo,

leggo la maggior parte dei libri in formato elettronico, e non solo per gli ovvi vantaggi (peso, costo, disponibilità immediata), ma per un’altra ragione: se mi trovo in un luogo pubblico, posso nascondere facilmente cosa sto leggendo. Io stesso sono sempre incuriosito da ciò che leggono gli altri, e mi perdo spesso in catene infinite di pensieri che vorrebbero spiegarmi perché quella tal persona (che non conosco minimamente) abbia scelto di leggere quel libro, forse nella speranza di intuire qualcosa della sua personalità. Che ne pensa?

– Edoardo

Caro Edoardo,

hai addosso una giacca, in questo momento? Di che foggia, di che colore? Lo so, sembrano le domande di un maniaco telefonico, ma giuro che non sto ansimando sulla cornetta, anzi ti invito a seguirmi passo passo su un castissimo sentiero argomentativo. Il punto di partenza è che i nostri vestiti sono una specie di sintomo nevrotico, una formazione di compromesso tra due spinte contraddittorie: la spinta a mostrarsi e la spinta a nascondersi.

Roland Barthes, nel suo libro sulla moda, parlava della “fondamentale ambivalenza dell’indumento, incaricato di indicare una nudità nel momento stesso in cui la nasconde”. A rigore l’idea non era sua, l’aveva presa dal freudiano John Carl Flügel, autore nel 1930 di una Psicologia dell’abbigliamento, ma il rigore in queste cose serve a poco: la paternità delle buone intuizioni è sempre dubbia, la saggezza è un pozzo a disposizione di chiunque voglia attingervi, e come Barthes aveva alle spalle Flügel, così Flügel era stato preceduto da Georg Simmel, che aveva scritto qualcosa di molto simile vent’anni prima in un saggio sulla civetteria: