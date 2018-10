Esorcismo per una lettrice indemoniata

Gentile bibliopatologo, studio lettere, ma da quando ho cominciato la mia carriera accademica ho smesso di leggere. Mi spiego. Io leggo molto, ma solo testi universitari: saggi, antologie. A volte anche romanzi, racconti e poesie, ma solo in vista della preparazione di un esame. Ho ancora molta voglia di leggere; tuttavia quando provo ad aprire un libro per solo interesse personale, il grillo parlante mi aggredisce: “Se il tuo cervello è ancora in grado di elaborare grafemi perché non lo sfrutti per leggere il De Mauro? Non li vuoi portare avanti gli schemi sulla fonetica rumena? Dove sei rimasta con i fabliaux medievali?”. Vorrei finire La pelle, ormai sul mio comodino da mesi. Come mi libero dell’infido insetto?

Cara Sara,

accosta il naso al monitor. Senti che buon profumo? Questa settimana, in via eccezionale, la posta del bibliopatologo è stata cosparsa di pregiatissimo olio di nardo dalla mia riserva, che tengo da parte in un vasetto di alabastro per le grandi occasioni. Certo, potevo cavarmela molto più a buon mercato, e dispensarti qualche consiglio garbato sul giusto equilibrio tra il dovere e il piacere, tra il tempo dello studio e il tempo dello svago, o ammannirti qualche slogan motivazionale sull’importanza di prendersi cura di sé, come in un manuale di self help. Ma avrei così eluso la questione, che è tutta teologica – e se non proprio teologica, quanto meno esistenziale.

Chiudi Pinocchio e apri i Vangeli: non è il grillo parlante ad aggredirti, è Giuda Iscariota. Ricordi? Un giorno, poco prima di Pasqua, Gesù va a Betania, dove abita Lazzaro. Qui gli offrono una cena – e mi pare il minimo per sdebitarsi, visto che aveva resuscitato dai morti il padrone di casa – ma Maria, una delle sorelle dell’uomo che visse due volte, fa qualcosa di più: prende una libbra di olio di nardo, cosparge i piedi di Gesù e poi li asciuga con i suoi capelli. Tutta la casa odora di questo unguento prezioso. Ed è allora che Giuda, tesoriere del gruppo degli apostoli, spezza l’incanto con una preoccupazione un po’ pedante di contabilità: “Perché quest’olio profumato non si è venduto per trecento denari per poi darli ai poveri?”. Domanda legittima, beninteso, ma un po’ stonata in un contesto dove vige l’aritmetica miracolosa dei pani e dei pesci, o del misterioso “centuplo” promesso al giocatore d’azzardo della fede che è disposto ad abbandonare tutto per seguire il messia. E infatti Gesù lo rimbrotta: “I poveri li avete sempre con voi, ma non sempre avete me”.