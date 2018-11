Il tagliacarte come arma del delitto

Gentile bibliopatologo,

devo confessare che spesso accade che infliggo violenza sui libri, non violenza in generale ma una precisa: non riesco a sopportare le alette delle copertine. Le taglio via con forbici, coltelli, cutter, se sono dei libri troppo importanti utilizzo lo scotch, talvolta anche quello da imballaggio, a volte arrivo a strapparle via. Non riesco proprio a sopportarne l’esistenza. È possibile uscirne?

–Menomatrice di libri

Cara Menomatrice,

forse avresti dovuto firmarti l’Arrotina. Ricordi quel messaggio registrato che causa tanti risvegli precoci la domenica mattina, e dunque fa salire al cielo tante imprecazioni? “Donne, è arrivato l’arrotino! Arrota coltelli, forbici, forbicine, forbici da seta, coltelli da prosciutto…”. A rigore, il precursore dell’arrotino è stato Sigmund Freud, in un passo dell’Introduzione alla psicoanalisi che suonerebbe molto bene recitato da quella voce monocorde diffusa dai megafoni: “Armi appuntite di ogni tipo, coltelli, pugnali, lance, sciabole…”. Per lui sono tutti – indovina? – simboli fallici, in quanto “rappresentano la caratteristica di penetrare nel corpo e di ferire”.

La tua furia omicida prende di mira le alette – o bandelle, o risvolti – dei libri, e a quanto pare questo impulso oscuro deve turbarti molto (il lettore non lo sa, ma mi hai inviato più volte la tua lettera nel corso dei mesi); così ho deciso alla fine di risponderti, anche se non sono certo di poterti offrire di meglio che qualche congettura spavaldamente arrischiata. Ora, i moventi del delitto – consci e inconsci – possono essere moltissimi, e sappiamo bene che nei secoli i libri sono stati oggetto di violenze, persecuzioni, roghi e distruzioni rituali di ogni tipo. In quei casi, si è trattato quasi sempre di sbarazzarsi di opere ritenute pericolose o diaboliche – dunque di liberarsi dai libri. Tu invece, mi sembra, vuoi privare i libri della loro libertà, come quei bambini un po’ crudeli che giocano a strappare le ali alle mosche o alle farfalle. Le alette, infatti, hanno una caratteristica che salta all’occhio: sono l’unica parte del volume a godere di uno spazio, sia pur ridotto, di movimento. Non sono, a differenza delle pagine, legati al dorso come prigionieri al palo. Hanno un che di superfluo, quasi di vezzoso, sono un’appendice pendula e fluttuante della sovraccoperta. Questo non puoi tollerarlo, e perciò pratichi un’appendicectomia cruenta.