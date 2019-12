Leggere prima di addormentarsi

Gentile bibliopatologo,

scrivo questa lettera ormai in preda alla disperazione. Ho passato la vita intera a leggere un po’ tutte le sere prima di dormire, che fossero tre righe o cento pagine, in un flusso che poteva portarmi dal crollare di sonno con il libro sulla faccia all’addormentarmi dopo ore di febbrile lettura. Con terrore da settembre, in seguito al ritorno di un lungo viaggio in Sudamerica, non riesco più a leggere nulla. Ho provato e riprovato, ho cominciato testi e autori di versi, ma nulla. Ci sarà un rimedio che mi possa salvare da questo baratro?

–Silvia L.

Cara Silvia,

conosci la regola delle cinque w dei manuali di giornalismo, le cinque informazioni che non possono mancare nel primo paragrafo di un buon articolo – who, what, when, where, why? Ecco, fossi in te farei meno caso al who (quali autori leggere) e al what (che tipo di libri scegliere) e mi concentrerei senz’altro sul where (nel letto) e sul when (prima di addormentarti) per risalire infine al why. L’accompagnamento al sonno, infatti, non è un momento qualunque del giorno, e non è un caso che in quello spazio liminale prendano forma i rituali più strani.