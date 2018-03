Il ritorno di Dorotea Sgrunf

Un giorno nella vita di Dorotea Sgrunf

di Tatjana Hauptmann

LupoGuido, 28 pagine, 22 euro

Un giorno nella vita di Dorotea Sgrunf, di Tatjana Hauptmann, è un libro per bambini dai 3 agli 8 anni (ma anche 99, se appassionati di albi illustrati di grande formato pieni di dettagli in cui perdersi volentieri) che dopo quarant’anni torna in libreria per la casa editrice LupoGuido.

È stato pubblicato per la prima volta nel 1978 dall’editore svizzero Diogenes, con il titolo Ein tag im leben der Dorothea Wutz, e poi tradotto in nove lingue. Di conseguenza la protagonista ha cambiato diversi nomi: per esempio Petronella Pig negli Stati Uniti e Cecilia Lardò nell’edizione pubblicata in Italia, nel 1978, dalla Emme edizioni dell’editrice milanese Rosellina Archinto (“Questo è uno dei più bei libri che ho fatto”, racconta Archinto in questo documentario. “Un libro strano, pieno di buchi”).

Questo libro pieno di buchi è senza parole, ed è anche un oggetto prezioso: attraverso i ritagli tra le pagine introduce il lettore a casa della protagonista, intenta a preparare una torta per i suoi amici.