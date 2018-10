Ti sei mai chiesta perché in Asia c’è un paese diviso in due da una linea tratteggiata che passa sul trentottesimo parallelo? O perché le api sono così importanti per il pianeta? Sogni di fare il veterinario e di curare la zampa di un fenicottero, ma non sai da dove cominciare? Sai che quando navighi su internet lasci dietro di te molte informazioni personali? E poi, esattamente, che lavoro è quello di youtuber?

Abbiamo deciso di rispondere a queste e ad altre domande con un numero speciale di Internazionale extra: si chiama Kids, ed è fatto con i migliori giornali per bambine e bambini pubblicati in tutto il mondo.

Ilaria Rodella, che organizza laboratori di filosofia, e Pietro Corraini, che progetta libri, ci hanno aiutato a scegliere gli articoli. Poi li abbiamo tradotti in italiano e abbiamo aggiunto tatuaggi, fumetti e foto spaziali. Per ogni articolo abbiamo segnalato la fonte (non sai cos’è una fonte? Scoprilo a pagina 25) e il nome di autrici e autori: sono tutte persone geniali, e alcune anche piuttosto famose. Molte di loro vivono lontano da casa nostra.

Negli Stati Uniti, in Giappone, in Francia o a Singapore c’è qualcuno della tua età che si è già immerso in queste notizie. E ha scoperto che esiste una moneta virtuale con cui si può comprare la pizza, che anche i piloti d’aereo possono avere il mal d’aria, che non bisogna avere paura della noia, che qualcuno vuole salvare il pianeta usando degli specchi, che i migranti sono persone costrette a lasciare il loro paese per molti motivi, che il Brasile pullula di strani supereroi. E che alcune tipografie sono così grandi che i tipografi usano dei tricicli da adulti per spostarsi da una parte all’altra.

Pronti a cominciare? Giriamo la pagina e scopriamo insieme come nasce un giornale.