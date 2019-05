Capsule spaziali e altre storie

Orsetto è talmente fortunato che quando la mattina si accorge di aver finito il miele esce in giardino con il barattolo vuoto e va a rifornirsi direttamente dalle api. Ma qualcuno ha avvelenato il prato, i fiori non crescono più e le api non fanno più il miele. Orsetto e le api è un libro cartonato adatto ai bambini piccoli: ha il testo in stampatello, le figure geometriche e il tratto stilizzato tipico di Attilio Cassinelli, in arte Attilio. Cassinelli è un pittore, designer e illustratore nato a Genova nel 1923, molto popolare in Italia e all’estero negli anni sessanta (in rete si trovano anche dei video con il suo taccuino dei disegni ). La storia di Orsetto fa parte di una serie su amicizia, natura ed ecologia pubblicata dalla casa editrice Lapis.

Blast off. Un viaggio interstellare

Scritto da Linda C. Cain e Susan Rosenbaum

Illustrazioni di Leo e Diane Dillon

Raum Italic & OOH-sounds, 28 pagine (dai 5 anni)

Anni fa Maria Popova scriveva sul suo blog Brain pickings che “i libri per bambini dove la protagonista è una donna sono rari – per non parlare di una donna nera – così come sono rari quelli che raccontano storie di donne appassionate di scienza. Un libro pubblicato nel 1973 è un antidoto a questo triste panorama”. Il libro in questione è Blast off, una storia di fantascienza pubblicata per la prima volta nel 1973 negli Stati Uniti, poi diventata introvabile per anni e ora di nuovo in libreria grazie alla casa editrice indipendente italo tedesca Raum Italic. La protagonista è Regina Williams, una ragazza nera che sogna di diventare astronauta. “Lo sognava mentre dormiva. Ne parlava quando era sveglia. E disegnava astronaute e astronauti dappertutto”. La ragazza ha lo sguardo fiero e le idee chiare, per questo decide di mettere a frutto il suo spirito ecologista e visionario per costruire una capsula spaziale con vecchi bidoni e scatole di cartone. I testi sono di Linda C. Cain e Susan Rosenbaum, mentre le illustrazioni sono di Leo e Diane Dillon (una coppia di illustratori statunitensi con una storia tutta da scoprire).