Ritratto di famiglia con tempesta e gli altri film del weekend

È difficile rompere il ghiaccio. Lei e lui, i protagonisti senza nome di 2night, terzo film di Ivan Silvestrini , s’incontrano in discoteca e passano tutta la notte insieme, in automobile. Comincia una specie di schermaglia tra due ragazzi che sembrano molto diversi, ma forse hanno qualcosa in comune. Nel bene e nel male, loro il ghiaccio lo rompono abbastanza rapidamente. Siamo noi, anzi sono io che ho fatto fatica per almeno un’ora ad abbandonarmi alla deriva insieme ai due naufraghi notturni.

Ma come? Da Garbatella per andare al Pigneto passi da piazzale della Radio? Stai a sbaja’ strada… Va bene, non sono romani, lei è di Milano, lui di Verona, ma insomma qualcosa non va. Perché se invece di farti coinvolgere nella loro storia stai là a controllare che strada fanno, vuol dire che c’è qualcosa che non va. O forse la cosa è voluta. Ognuno giudichi come crede. Comunque l’esperienza con lui e lei continua così. Ogni volta che ci avviciniamo e stiamo per afferrarli, succede qualcosa e ne riperdiamo le tracce (ma quella è la Casilina? Ma che ha preso il raccordo…).

La notte e l’automobile superfica costruiscono un bozzolo in cui i giovani sono al riparo. Poi, verso l’alba, arrivano le reciproche “confessioni”. E lì escono bene i due interpreti: molto convincente Matilde Gioli, un po’ meno Matteo Martari, che però alla fine si riscatta. Se però dovessi dire che con loro ho rotto il ghiaccio… Ma si sa, io sono un tipo diffidente, anche se non abito in Cina.