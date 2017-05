Storie di giorni felici

Il 10 aprile si aprono le iscrizioni alla sesta edizione del premio internazionale Happiness on the move, promosso dal festival internazionale di fotografia Cortona on the move. Fino al 21 maggio fotografi, professionisti ed emergenti, potranno inviare i loro progetti sul tema della felicità.

Nel 2016 il premio l’ha vinto il fotografo austriaco Klaus Pichler con il lavoro Golden days before they end dedicato alla storia di piccole osterie e bar di Vienna “in cui il tempo sembra essersi fermato”. Pichler ha ritratto i clienti abituali che sono invecchiati tra le mura di questi locali destinati a scomparire.

Il sudcoreano Daesung Lee aveva vinto il premio nel 2015 con il progetto Futuristic archaeology dedicato al cambiamento climatico e in particolare alla desertificazione della Mongolia. Ipotizzando un futuro senza speranze, Lee ha costruito una serie di diorami in cui le persone e le loro culture diventano semplici oggetti da museo.

Il progetto Hannah & Alena di Carla Kogelman era stato scelto invece nel 2014. Il racconto della vita quotidiana di due bambine all’interno di una famiglia di contadini che vive in un piccolo villaggio rurale di Waldviertel, in Austria, al confine con la Repubblica Ceca.

Il progetto vincitore di quest’anno sarà esposto al festival internazionale di fotografia Cortona on the move nel 2018.