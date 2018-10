A Lagos tra passato e futuro

Dal 27 ottobre torna LagosPhoto, il primo festival di arti visive della Nigeria. Time has gone è il titolo della nuova edizione, che invita a esplorare la concezione del tempo.

Gli artisti coinvolti, tutti di origine africana, immaginano con modalità diverse un futuro per l’Africa e reinterpretano il suo passato, carico di nostalgia e dei fantasmi più nascosti. Per Azu Nwagbogu, fondatore del festival, scegliere un tema così vasto come il tempo significa innanzitutto comprendere le nostre storie personali e il loro legame con il passato: “Solo dopo aver fatto i conti con questa eredità possiamo costruire un nuovo racconto dell’Africa, fatto di storie che si contraddistinguano per la loro forza e verità”.

Sono previsti anche incontri e progetti speciali, come un seminario per fotografe emergenti africane e una lettura portfolio realizzata con il National Geographic. Il festival si svolgerà fino al 15 novembre in diversi luoghi di Lagos.