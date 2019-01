Baci ritrovati

Da quasi vent’anni le artiste statunitensi Barbara Levine e Paige Ramey collezionano e conservano vecchie fotografie realizzate da persone comuni. Insieme hanno fondato il gruppo Project B, con cui hanno ideato mostre e libri. Il loro ultimo lavoro è People kissing: a century of photographs (Princeton architectural press).

Il volume raccoglie foto trovate su eBay e nei mercatini, oppure recuperate direttamente da persone che volevano disfarsi di vecchie scatole in soffitta. Levine e Ramey sono affascinate dalla immagini che riguardano attività quotidiane – come pescare – ma in questo libro hanno scelto di concentrarsi su qualcosa di tanto ordinario quanto straordinario: baciarsi.

“Quando osservi una foto ritrovata, inneschi una storia”, racconta Levine. “Quando ci siamo rese conto di quante foto di persone che si baciavano erano nel nostro archivio abbiamo capito che era il momento di metterle insieme”.

Del volume fanno parte un centinaio di foto e cartoline a partire dall’epoca vittoriana.