Il 16 aprile sono stati annunciati i vincitori della 63ª edizione del World press photo, il più importante premio fotogiornalistico del mondo. L’annuncio è stato fatto sui social network del premio perché la cerimonia ad Amsterdam è stata annullata a causa delle misure per contrastare la diffusione del covid-19.

La giuria internazionale aveva esaminato i lavori di 4.282 fotografi, provenienti da 125 paesi per un totale di 73.996 immagini. Erano arrivati in finale 44 fotografi provenienti da 24 paesi, tra cui sei italiani.

Il premio della foto dell’anno è stato assegnato a Yasuyoshi Chiba. Nell’immagine,

un uomo illuminato dai telefoni di altri manifestanti recita delle poesie di protesta contro il governo a Khartum, in Sudan, durante un blackout, il 19 giugno 2019.

La storia dell’anno è quella di Romain Laurendeau che ha documentato le manifestazioni in Algeria: “È stato impossibile per me non riconoscermi in questi giovani, stanchi di questa situazione nel paese e che chiedono di vivere come tutti gli altri”, ha detto il fotografo.

Gli altri finalisti per la foto dell’anno erano: Mulugeta Ayene con una foto scattata durante i funerali delle vittime del volo Ethiopian Airlines 302, Farouk Batiche con le proteste antigovernative in Algeria, Tomer Kaczor ha ritratto una rifugiata armena affetta dalla sindrome da rassegnazione, Ivor Prickett ha raccontato la lotta dei curdi in Iraq e Nikita Teryoshin è stato alla più grande conferenza sulla difesa nel Medio Oriente.

La lista dei vincitori: