Perfect day è un lungo viaggio, cominciato quindici anni fa, sulla costa spagnola. Dopo My kingdom, il fotografo catalano Txema Salvans continua a raccontare come gli spagnoli trascorrono il tempo libero.

Salvans ricerca però una prospettiva insolita, mettendosi tra le persone e il mare. In questo modo il vero protagonista delle sue foto diventa il paesaggio postindustriale, in un tratto di Mediterraneo devastato dalla speculazione edilizia. Ma ciò che gli interessa veramente è osservare come le persone riescano a interagire con l’ambiente, dimostrando la straordinaria capacità di adattamento degli esseri umani.

Perfect day è soprattutto un lavoro sulla ricerca della felicità. “Questa ‘spiaggia’ non è esattamente la nostra idea di paradiso, ma per queste persone è tutto quello che hanno. È solo una questione di interpretazione”, spiega il fotografo.

Il progetto è diventato un libro, pubblicato da Mack.