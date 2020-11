Planet book è un nuovo libro pubblicato da Contrasto che racconta la crisi climatica attraverso duecento fotografie di autori internazionali.

Il volume nasce da un’idea di Telmo Pievani, evoluzionista e divulgatore scientifico, e dalla sua collaborazione con l’università di Padova. Un gruppo di studenti ha lavorato con Pievani alla scelta delle foto e alla scrittura dei testi, per riflettere insieme sui danni che l’essere umano ha causato al pianeta ma anche per trovare e proporre soluzioni possibili per il futuro.

“La speranza che ci ha guidati nella realizzazione di Planet book è che la potenza rivelatrice di queste fotografie, ciascuna delle quali è un’interpretazione della complessa transizione in corso, unita agli sguardi delle ragazze e dei ragazzi del ventunesimo secolo, possa fare una piccola ma significativa differenza nelle menti aperte di tutti noi”, scrive Pievani nell’introduzione del libro. Tra i fotografi scelti ci sono Sebastião Salgado, Frans Lanting, Paolo Pellegrin, George Steinmetz e Jonas Bendiksen.