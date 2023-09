Nella tradizione fotografica del ritratto, le donne sono state spesso rappresentate come oggetti passivi: di solito posano in posizione subalterna rispetto al fotografo che le osserva dall’alto, il loro sguardo è docile e sfuggente. L’ambientazione è di norma un contesto privato, quando non intimo come la camera da letto, che ci può dare informazioni sul loro ruolo di madri, di mogli o di semplici oggetti del desiderio.

Da anni ormai la riflessione sulla rappresentazione della donna ha permesso di superare questa impostazione stereotipata e sessista (anche se di foto così se ne fanno ancora tante), e guardando i ritratti di Ilaria Magliocchetti Lombi, in mostra al museo Maxxi di Roma dal 13 settembre al 6 ottobre, vediamo subito che qui le donne sono soggetti più che attivi: guardano dritte in macchina o giocano con l’obiettivo, chiaramente messe a loro agio dalla brava fotografa.

Hanno un compito non facile: rappresentare le tante donne che sono state capaci di affermarsi e realizzare le proprie aspirazioni, nonostante i pregiudizi e le discriminazioni. E proporsi come modelli che possano ispirare le nuove generazioni di ragazze.

Il progetto nasce da un’idea della photo editor e curatrice Renata Ferri, nell’ambito della campagna di Terre des Hommes per la difesa dei diritti delle bambine e delle ragazze. Senza avere alcuna pretesa di offrire una panoramica esaustiva, Ferri ha stilato un lungo elenco di donne, cercando di spaziare in tutti i settori: imprenditoria, finanza, arte, cultura, letteratura, poesia, scienza, sport e spettacolo. Le ha intervistate e ha chiesto a Magliocchetti Lombi di ritrarle in modo semplice ed empatico. Il risultato è una mostra, fatta di video e di oltre cento ritratti, dall’ambizioso titolo: Straordinarie.