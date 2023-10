La mostra ha inaugurato una settimana dopo che i miliziani del gruppo armato palestinese Hamas hanno attaccato vari luoghi nel sud d’Israele e che l’esercito israeliano ha reagito bombardando la Striscia di Gaza, proclamando un “assedio totale” del territorio. “L’arte deve rimanere libera da ogni posizione e condizionamento politico, soprattutto in momenti difficili e tristi come quello che stiamo vivendo”, hanno aggiunto i curatori.

Landing racconta la scena e la cultura dello skateboard in Palestina, che il fotografo Maen Hammad ha seguito e documentato per otto anni . “Si tratta di un progetto che sentiamo molto vicino agli obiettivi del festival: creare informazione, conoscenza, dialogo attraverso la fotografia”, hanno detto Lisa Chiari e Roberto Ruta, i curatori di Middle East Now.

Il progetto di Hammad racconta come per alcuni palestinesi fare skateboard sia una forma di evasione e ricerca di libertà. Lo stesso artista è uno skater e con il suo lavoro vuole riflettere su come lo sport sia diventato per questi giovani una forma di liberazione dalle architetture di sorveglianza.

“In quanto palestinese credo nella libertà. Il mio popolo rappresenta questo desiderio, anche se per ora sembra solo un sogno”, ha detto Hammad, che ora si trova a Ramallah per seguire quello che sta succedendo. “Come fotografo e documentarista mi affido alla macchina fotografica per condividere questo sogno, questo desiderio di liberazione. E come skater, ancora una volta, credo nella libertà. In Palestina questo semplice gesto è un atto di resistenza, una risposta creativa all’esposizione cronica alla violenza. Uno strumento che restituisce dignità e dimostra che sognare la libertà non è impossibile”.

Negli ultimi due anni Maen Hammad e il designer Roï Saade hanno collaborato alla realizzazione di un libro dedicato al progetto, che uscirà tra qualche mese. All’interno, oltre alle foto di Hammad, ci saranno quelle realizzate dal gruppo di skater a cui sono state date delle macchinette usa e getta per ritrarre la loro vita quotidiana.