Coronavirus: le ultime notizie

In ordine sparso Nello stato di New York Andrew Cuomo ha esteso il lockdown fino al 15 maggio ( Nyt ), mentre sette governatori del Midwest si stanno coordinando per la ripartenza delle attività ( Reuters ).

Oggi torna a riunirsi la task force guidata da Vittorio Colao per discutere di come procedere nella “fase 2”. Il governo sta studiando le misure per allentare il lockdown. Secondo quanto riporta il Corriere da lunedì dovrebbero riaprire i cantieri e i settori della moda e dell’auto; previsti anche limiti agli spostamenti per gli under 18. Repubblica presenta il piano del ministro Patuanelli che è favorevole a una riapertura di chi lavora in sicurezza il 22 aprile, ma Pd e sindacati frenano.

La spinta del nord Anche il presidente del Veneto Luca Zaia chiede una riapertura delle attività dal 4 maggio, se non prima. Il governatore lombardo Attilio Fontana ha poi avanzato la proposta di spalmare il lavoro su sette giorni, anziché solo su cinque (Repubblica)

Misura allo studio In un Cdm previsto probabilmente per lunedì, il governo si avvia a discutere del nuovo decreto economico di aprile: un provvedimento da almeno 60 miliardi di euro che dovrebbe far salire il deficit italiano tra il 7 e l’8% (Il Sole 24 Ore).