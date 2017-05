Matteo Renzi verso le dimissioni

Hanno votato no i giovani e una parte degli elettori del Pd

Hanno votato no i giovani, i disoccupati e le persone con un reddito basso. Inoltre gli elettorati dei partiti “storici”, come il Partito democratico e Forza Italia, si sono frammentati, mentre quello del Movimento 5 stelle è compatto. Sono questi i dati che si traggono dalle analisi di Info Data del Sole 24 Ore e da una ricerca dell’istituto Carlo Cattaneo. Le analisi sono basate sui dati parziali diffusi dal Viminale.

Una parte dell’elettorato del Pd, per esempio, si è spostata verso il no: nelle città del nord e del centro hanno votato no da un minimo di un quinto (20,3 per cento a Firenze) a un massimo di un terzo (33 per cento a Torino) degli elettori del partito di Renzi. Al sud questo peso in alcuni casi è stato anche maggiore: a Napoli e a Palermo più del 40 per cento degli elettori del Pd ha respinto la riforma.