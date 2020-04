A New York si scavano fosse comuni per le vittime di covid-19

Fin dall’ottocento la città ha cominciato a usare i terreni dell’isola di Hartper seppellire i morti che non hanno familiari. In questi giorni, mentre il numero di decessi causati dal nuovo coronavirus continua a crescere, l’attività sull’isola è aumentata. In tempi normali venivano interrate 25 bare a settimana, da quando è cominciata l’emergenza si è arrivati ad almeno venti al giorno. Le autorità hanno spiegato che le bare saranno tirate fuori una volta finita l’emergenza.

Al momento lo stato di New York circa 160mila contagiati e 7mila morti.