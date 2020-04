In cinque paesi europei la metà delle morti per covid-19 è avvenuta nelle residenze per anziani

Secondo i dati raccolti dall’International long-term care policy network – un gruppo di ricerca che fa capo alla London School of Economics – in Belgio, Francia, Irlanda, Italia e Spagna gli anziani morti nelle strutture residenziali per cause legate al nuovo coronavirus sono tra il 42 e il 57 per cento del totale dei decessi per covid-19. In Italia la cifra è del 53 per cento ed è stata calcolata dopo aver contattato 2.166 strutture su un totale di 4.629 presenti sul territorio nazionale. Il rapporto riconosce che i dati tra i cinque paesi non sono omogenei perché è diversa la definizione delle strutture (residenze sanitarie, case di riposo, postacuzie…) e diversa è la modalità dei test effettuati per identificare il Sars-cov-2, ma individua alcune criticità comuni che hanno contribuito alla diffusione del covid-19 nelle strutture di cura:

personale che ha lavorato mentre era sintomatico;

personale che lavorava in più di una struttura;

conoscenza e aderenza inadeguate alle linee guida sui dispositivi di protezione individuale (dpi);

difficoltà nel mettere in atto pratiche di controllo delle infezioni adeguate, tra cui forniture insufficienti di dpi e disinfettante per le mani a base di alcol;

accesso tardivo alle cure;

disponibilità limitata di test;

difficoltà nell’identificare le persone con covid-19 sulla base dei soli segni e sintomi.