Gli statunitensi in strada per protestare contro l’isolamento

In molti stati americani il 15 aprile ci sono state proteste contro le misure di distanziamento sociale e il blocco delle attività economiche. “La manifestazione più grande si è tenuta a Lansing, la capitale del Michigan, dove migliaia di persone si sono messe in coda in macchina nei pressi del parlamento statale, suonando i clacson e sventolando bandiere statunitensi”, scrive il New York Times. La protesta è stata ribattezzata “operation gridlock”, operazione ingorgo.

A Frankfort, in Kentucky, decine di persone si sono avvicinate in macchina al governatore che stava tenendo una conferenza stampa, urlandogli contro dal finestrino. A Raleigh, in North Carolina, una donna è stata arrestata per aver partecipato a una protesta con altre cento persone, violando le misure imposte dal governatore.