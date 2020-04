In che modo la Francia prevede di ripartire

I francesi non torneranno “subito e probabilmente non prima di molto tempo” alla loro vita precedente alla crisi del coronavirus, ha dichiarato il 19 aprile il primo ministro Edouard Philippe nell’illustrare i principi della fase due, che in Francia partirà l’11 maggio.

“Dovremo imparare a convivere con il virus”, ha ribadito Philippe, precisando che la popolazione francese non è ancora immunizzata, che non ci sono farmaci approvati per il covid-19 e che il vaccino non è atteso prima della metà del 2021. Il piano definitivo per la fase due è previsto solo per la fine di aprile, ma alcune misure sono già state accennate: