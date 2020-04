Come si è diffuso il virus in un ristorante in Cina

“Lo scorso gennaio in un ristorante di Guangzhou, in Cina, un cliente già contagiato dal nuovo coronavirus, ma che non si sentiva ancora male, avrebbe infettato altri nove avventori. A diffondere il virus in tutta la sala sarebbe stato uno dei condizionatori. Quel giorno c’erano altre 73 persone che mangiavano allo stesso piano di quel ristorante, che si sviluppa su cinque livelli, e la buona notizia è che non si sono ammalati. Né sono stati infettati gli otto dipendenti che lavoravano a quel piano”. Il caso, raccontato dal New York Times, è diventato oggetto di studio di un’équipe di ricercatori cinesi che pubblicheranno l’articolo a luglio sulla rivista Emerging Infectious Diseases, pubblicata dai Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie statunitensi.

La ricerca ha dei limiti (per esempio, non è stato fatto un esperimento per simulare come il virus viaggia nell’aria), ma ci aiuta a capire quali saranno le criticità che i locali pubblici dovranno affrontare alla loro riapertura. I sistemi di ventilazione, in particolare, creano dei complessi flussi d’aria che mantengono il virus in sospensione, quindi la distanza minima di due metri dalle altre persone non è sufficiente.

Anche la durata della permanenza nei locali può aumentare il rischio. Più a lungo le persone restano in un’area contaminata, più rischiano di inalare aria infetta. E non si può mangiare indossando una mascherina.

Resta il fatto che non tutti si sono ammalati in quel ristorante. Questo schema riporta la posizione dei tavoli e le persone contagiate (in rosso):