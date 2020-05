In India riprende il trasporto ferroviario

La rete ferroviaria indiana riprenderà gradualmente le attività a partire dal 12 maggio e alcune misure per il contenimento del covid-19 saranno allentate, anche se il numero dei contagi è in aumento. Al 10 maggio l’India ha registrato 67mila casi di nuovo coronavirus e più di 2.200 decessi. La rete ferroviaria indiana è una delle più estese al mondo ed è ferma dal 25 marzo, quando è stato imposto un rigido lockdown in tutto il paese.

Il 10 maggio la compagnia ferroviaria indiana ha fatto sapere che in un primo tempo ci saranno circa trenta collegamenti al giorno tra New Delhi e le città principali del paese. Ma si dovranno rispettare alcune misure di sicurezza: i passeggeri dovranno indossare le mascherine e dovranno sottoporsi al controllo della temperatura.