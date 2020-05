I paesi baltici riaprono le loro frontiere interne

Dal 15 maggio è nuovamente possibile spostarsi liberamente tra Estonia, Lettonia e Lituania. Chiunque non abbia viaggiato al di fuori dei tre paesi per almeno 14 giorni, non sia risultato infetto e non sia entrato in contatto con un positivo può muoversi senza restrizioni da uno stato all’altro. Chi arriva da un altro paese invece dovrà restare in isolamento per 14 giorni.