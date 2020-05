Quali paesi europei stanno per riaprire le frontiere

Il 16 marzo, per limitare la diffusione del nuovo coronavirus, i paesi Schengen hanno deciso di chiudere le frontiere esterne e di proibire tutti gli spostamenti non essenziali all’interno dell’area. Nella maggior parte dei paesi i viaggiatori provenienti dall’estero per motivi validi devono restare in isolamento per 14 giorni. Il blocco è stato prorogato fino al 15 giugno, ma con l’avvicinarsi di quella data molti paesi hanno già annunciato i loro piani per revocare parzialmente o interamente le restrizioni, anche in vista della stagione turistica.