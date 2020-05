La tragedia senza fine dei lavoratori migranti in India

Dal 25 marzo milioni di lavoratori e lavoratrici migranti sono rimasti bloccati nelle città indiane, vittime indirette della pandemia di nuovo coronavirus. Quando è stato imposto il lockdown in India queste persone, impiegate nel settore informale, hanno perso tutto: il lavoro, i mezzi di sussistenza e spesso anche l’alloggio. Da allora in migliaia cercano di tornare ai loro villaggi di origine, che a volte si trovano a centinaia di chilometri di distanza. Molti non hanno altra scelta che incamminarsi a piedi, in bicicletta o in risciò, portando con sé i bambini.