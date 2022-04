◆ Scrivendo della sua Sarajevo, lo storico Edin Hajdarpašić (Internazionale 1457) afferma che “la guerra di Bosnia era in Europa, ma non fa parte della sua storia. Quasi tutte le narrazioni del novecento europeo si snodano attraverso una serie di catastrofi per arrivare a un presente rassicurante”. Potremmo leggere sotto questo punto di vista anche la teoria della fine della storia del politologo Francis Fukuyama che prometteva, per usare le parole di Adam Tooze nel suo articolo, “un trionfo del capitalismo e della democrazia”. Oggi, a proposito dell’Ucraina, da una parte lo storico britannico afferma che “l’abbiamo abbandonata al suo destino”, dall’altra scrive che resiste grazie “all’alleanza armata dell’occidente, che ha risposto con un flusso continuo di armi”. L’Ucraina, potrebbe aggiungere lo storico bosniaco, rientra in quella concezione dell’Europa come “una terra cristiana e bianca”: l’ennesima conferma di una visione esclusivamente occidentale. “La fine della storia sarà quella che decideremo noi”, conclude Tooze. Non c’è da star sereni se si ripeterà.

Daniele Baldisserri