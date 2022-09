Jean-Luc Godard (a destra) con Jean-Paul Belmondo e Anna Karina sul set del Bandito delle 11 (1965), da molti considerato un seguito di _Fino all’ultimo respiro _(1960), opera prima e capolavoro del regista padre della Nouvelle Vague. Come ha scritto Libération, il 13 settembre 2022 Godard ha fatto ricorso al suicidio assistito nella sua casa di Rolle, in Svizzera. “È stata una sua decisione e per lui era importante che si sapesse”, ha detto una fonte vicina alla famiglia del regista al quotidiano francese. Aveva 91 anni.