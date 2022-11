Due agenti della polizia accompagnano una donna condannata per adulterio fino al luogo in cui sarà frustata. La provincia di Aceh, la più settentrionale dell’isola di Sumatra, è l’unica in Indonesia ad applicare la sharia, la legge islamica. Si tratta di una concessione fatta da Jakarta nel 1998 per placare le insurrezioni armate scoppiate dopo la caduta della dittatura di Suharto. Le pene corporali sono previste per alcuni tipi di reato come il gioco d’azzardo, l’adulterio e i rapporti omosessuali.