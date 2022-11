Un gruppo di persone assiste al lancio di Artemis 1, il volo della Nasa partito dalla Florida all’1.47 del 16 novembre (in Italia erano le 7.47) e diretto verso la Luna. La prima missione del programma non trasporterà un equipaggio. Sarà importante per sperimentare lo Space launch system (Sls), il più potente razzo mai costruito, e la capsula da trasporto Orion, sulla quale in futuro dovrebbero viaggiare gli equipaggi per andare sulla Luna.