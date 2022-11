◆ Quest’immagine, scattata da un astronauta a bordo della Stazione spaziale internazionale, mostra alcuni laghi nella steppa del Kazakistan occidentale. I laghi si trovano in una pianura che degrada lievemente verso il mar Caspio, trecento chilometri più a sud. Nella zona, che è semiarida, ci sono alcuni centri abitati minori, tra cui Kurmankol (visibile nella foto). A sud dei laghi si distingue una grande strada. Il fiume Ashiozek, dal percorso molto tortuoso, scorre verso sud alimentando i laghi. Da un piccolo delta partono infatti dei rami che arrivano ai laghi Aralsor (largo circa quindici chilometri) e Zhalnak, e ad altre depressioni più a sud.

Il fenomeno dei laghi colorati confinanti è piuttosto comune nelle regioni subtropicali semiaride. Qualcosa di simile avviene, per esempio, intorno al lago Eyre, in Australia, e nel parco nazionale d’Etosha, in Namibia. Anche le vasche di evaporazione del Grande lago salato dello Utah, negli Stati Uniti, hanno le stesse caratteristiche. Nella maggior parte dei casi le sfumature rosse e arancioni indicano concentrazioni di sale e di microrganismi più elevate.–Nasa