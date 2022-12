Julia Kreiner, University of British Columbia

Salute Brevi periodi di attività fisica intensa potrebbero ridurre il rischio di morte. Alcuni ricercatori, scrive Nature Medicine, hanno monitorato l’attività fisica di 25mila persone che non praticavano sport. È emerso che chi si esercitava anche solo per cinque minuti al giorno aveva un rischio minore di morte, soprattutto per malattie cardiovascolari e cancro.