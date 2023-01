Sacerdoti della chiesa ortodossa etiope sul lago Ziway, 120 chilometri a sud della capitale Addis Abeba. Portano in processione i sacri tabot, le copie delle tavole della legge dell’Arca dell’alleanza. Il 19 gennaio di ogni anno gli etiopi festeggiano il Timkat, che celebra il battesimo di Cristo, e la manifestazione religiosa attira un numero sempre più grande di fedeli. Le autorità locali sperano in questo tipo di turismo per riprendersi dai danni causati dalla pandemia di covid-19 e dalla guerra nel Tigrai.