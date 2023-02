Nel 2023 l’industria tedesca pagherà l’energia il 40 per cento in più rispetto al 2021, cioè al periodo precedente l’esplosione della crisi energetica e la guerra in Ucraina. Lo sostiene uno studio realizzato dalla Allianz Trade , azienda di assicurazione del credito, scrive la Reuters. Secondo la ricerca, i rincari ridurranno gli utili delle aziende e in particolare gli investimenti, che nel caso della Germania dovrebbero diminuire di 25 miliardi di euro. Ma l’Allianz Trade giudica eccessivi i timori che l’industria europea perda terreno nei confronti di quella statunitense. Le aziende, invece, perderanno quote in settori come quello alimentare, della meccanica e dell’elettronica a favore di concorrenti asiatici, mediorientali e africani.