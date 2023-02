Un mercato a Lagos, la capitale commerciale della Nigeria. Più di 93 milioni di persone sono attese alle urne il 25 febbraio per le elezioni presidenziali e legislative nel paese più popoloso dell’Africa. Il capo dello stato uscente Muhammadu Buhari, al secondo mandato, non si è potuto ricandidare e per il suo incarico concorrono in diciotto. In tutto il paese saranno allestiti più di 176mila seggi, 240 dei quali non apriranno perché non ci sono le condizioni per votare in sicurezza.