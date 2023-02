La mattina del 20 febbraio, a bordo di un treno partito la sera prima dalla Polonia, il presidente statunitense Joe Biden è arrivato a Kiev, dove ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj. Poche persone, anche nell’amministrazione statunitense, erano al corrente del viaggio di Biden. Washington ha avvertito della visita il governo russo, per evitare contrasti e tensioni pericolose. In giornata Biden è tornato in Polonia, e il 21 febbraio a Varsavia ha tenuto un discorso in cui ha ribadito il sostegno economico e militare degli Stati Uniti al governo ucraino.