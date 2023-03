Automobili bruciate durante un’incursione di coloni israeliani nella cittadina palestinese di Hawara, vicino a Nablus, in Cisgiordania. L’attacco è stato lanciato qualche ora dopo l’uccisione di due coloni da parte di un palestinese. Centinaia di persone armate di pietre e spranghe si sono riversate ad Hawara, incendiando e distruggendo macchine e case. Un palestinese è morto e più di cento sono rimasti feriti. Diversi osservatori hanno accusato l’esercito israeliano di non aver fatto nulla per fermare le violenze. Solo sei sospettati di aver preso parte all’assalto sono stati arrestati, per essere rilasciati il giorno dopo. La violenza dei coloni in Cisgiordania sta diventando sistematica; secondo l’ong B’tselem fa parte della strategia dello stato israeliano per consolidare l’occupazione delle terre palestinesi.