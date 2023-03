Una passerella allestita per attraversare una strada allagata di Blantyre, la capitale economica del Malawi. Il paese africano è stato il più colpito dal secondo passaggio del ciclone Freddy, che aveva già attraversato l’Africa australe a fine febbraio. Tra il 12 e il 13 marzo, in alcune regioni del Malawi, sono caduti 300 millimetri di pioggia, accompagnati da forti venti che hanno sradicato alberi e piloni. I morti sono stati più di 225, ventimila gli sfollati. Il ciclone aveva causato altre venti vittime in Mozambico.