Un matrimonio di massa a Kabul, Afghanistan, nella giornata internazionale delle donne. Da quando i taliban sono tornati al potere nell’agosto 2021, secondo le Nazioni Unite il paese è diventato il più repressivo del mondo per le donne, private di molti dei loro diritti fondamentali. L’ottanta per cento delle ragazze non va a scuola; le donne sono state bandite da alcuni spazi pubblici e da diverse professioni, per esempio non possono più lavorare per le organizzazioni internazionali. Non sembrano esserci segnali di miglioramento: in meno di due anni il tasso di occupazione femminile è sceso del 25 per cento.