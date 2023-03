Demografia La popolazione mondiale potrebbe raggiungere un picco intorno al 2050. Secondo gli esperti dell’iniziativa Earth4all, sarà inferiore ai nove miliardi di persone, meno di quanto previsto dalle Nazioni Unite. Il primo scenario degli esperti, “Too little too late” (troppo poco troppo tardi), prevede che lo sviluppo economico continui come in passato: la popolazione toccherà un picco di 8,6 miliardi di persone nel 2050 per poi scendere a sette miliardi nel 2100. Il secondo scenario, “Giant leap” (balzo gigante), prevede forti investimenti per ridurre la povertà e un miglioramento della condizione delle donne. In questo caso il picco arriverebbe prima – 8,5 miliardi nel 2040 – per poi scendere a sei miliardi entro la fine del secolo. Nella foto: Wacken, Germania, 4 agosto 2022