Agenti dei reparti antisommossa schierati davanti alla sede della corte costituzionale, alla vigilia della sentenza sulla legge di riforma delle pensioni. Il 15 aprile, poche ore dopo il via libera dei giudici, il presidente francese Emmanuel Macron ha firmato la legge. La notizia ha scatenato una nuova ondata di proteste in tutto il paese, con violenti scontri tra polizia e manifestanti e decine di arresti. I sindacati hanno annunciato una giornata di mobilitazione e scioperi per il primo maggio, in occasione della festa dei lavoratori.