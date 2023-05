Dimostranti e agenti antisommossa durante la tradizionale celebrazione del 1 maggio nel quartiere operaio di Kreuzberg, a Berlino. Quest’anno le manifestazioni per la festa dei lavoratori hanno registrato una partecipazione più elevata del solito in tutta Europa, con diversi episodi di tensione. Uno dei temi centrali è stato la richiesta di aumenti salariali e altre misure per compensare gli effetti dell’inflazione aggravata dalla guerra in Ucraina, che dopo mesi di rallentamento ad aprile è tornata a salire attestandosi al 7 per cento su base annua.