La corte suprema del Massachusetts, negli Stati Uniti, ha concluso che la polizia dello stato ha “deliberatamente nascosto” 432 documenti che rivelavano errori nella calibratura dell’Alcotest 9510, uno strumento usato dalle forze dell’ordine per controllare la quantità di alcol nel sangue. Secondo la corte “circa 27mila persone sono state ingiustamente giudicate colpevoli di guida in stato di ubriachezza”. I cittadini condannati per questo reato nel Massachusetts negli ultimi dieci anni sono stati invitati dalla magistratura a presentare ricorso.